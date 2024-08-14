Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петриченко Валентин
Развод
Неизвестно
Муж: Петриченко Валентин
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Петреченко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Петриченко Валентин
Рождение ребёнка
1957
Сын: Петреченко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Петриченко Валентин
Рождение ребёнка
1978
Сын: Петреченко(Гай,Гуй) Максим
Отец ребёнка: Петриченко Валентин
Смерть
Неизвестно