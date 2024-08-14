Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриченко Валентин

Развод
Неизвестно

Муж: Петриченко Валентин

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Петреченко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Петриченко Валентин

Рождение ребёнка
1957

Сын: Петреченко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Петриченко Валентин

Рождение ребёнка
1978

Сын: Петреченко(Гай,Гуй) Максим

Отец ребёнка: Петриченко Валентин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.