Лохин Вячеслав Илларионович
Место рождения
Дата рождения23.11.1930
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лохин Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Лохина (Чернышова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1957
Сын: Лохин Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Лохина (Чернышова) Вера Ивановна
Смерть
1994