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Лохин Вячеслав Илларионович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1930

Отец: Лохин Илларион Георгиевич (Егорович)

Мать: Лохина (Куприянова) Прасковья Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лохина (Чернышова) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лохин Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Лохина (Чернышова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1957

Сын: Лохин Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Лохина (Чернышова) Вера Ивановна

Смерть
1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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