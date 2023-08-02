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Яков Васильевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
04.05.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кр... Показать все
Восприемник
06.10.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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