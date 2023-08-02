Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
04.05.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кр... Показать все
Восприемник
06.10.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно