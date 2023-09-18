Мотова (Соломина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова (Соломина) Елизавета Ивановна

Место рождения

д. Щукино Курмышского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Щукино Курмышского уезда Симбирской губ.
Бракосочетание
12.11.1901

Муж: Мотов Матвей Семенович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.07.1904

Сын: Мотов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Мотов Матвей Семенович

Горьковская Обл., Теплостанский Р-Н, С. Ротово
Смерть
Неизвестно
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