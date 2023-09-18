Мотова (Соломина) Елизавета Ивановна
Место рожденияд. Щукино Курмышского уезда Симбирской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1901
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.07.1904
Отец ребёнка: Мотов Матвей Семенович
Горьковская Обл., Теплостанский Р-Н, С. Ротово
Смерть
Неизвестно