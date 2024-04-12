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Газикей Азмен углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1759

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Азмен

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Якуп Газикей углы

Мать ребёнка: Зайнаб

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хасып Газикей углы

Мать ребёнка: Зайнаб

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Юсуп Газикей углы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Хусейн Газикей углы

Мать ребёнка: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнаб

Смерть
1818
Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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