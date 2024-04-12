Газикей Азмен углы
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Азмен
Рождение ребёнка
1777
Сын: Якуп Газикей углы
Мать ребёнка: Зайнаб
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хасып Газикей углы
Мать ребёнка: Зайнаб
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юсуп Газикей углы
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хусейн Газикей углы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнаб
Смерть
1818