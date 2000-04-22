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Волженин Леонид Николаевич

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Место рождения

Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

22.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Волженин Николай Тихонович

Мать: Волженина Анна Леонтьевна

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Маргарита Михайловна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.02.1964

Сын: Волженин Олег Леонидович

Мать ребёнка: Волженина Маргарита Михайловна

Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Маргарита Михайловна

Смерть
22.04.2000
Москва
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