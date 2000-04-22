Волженин Леонид Николаевич
Место рожденияНижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти22.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Маргарита Михайловна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.02.1964
Мать ребёнка: Волженина Маргарита Михайловна
Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2000
Москва