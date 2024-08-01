Кунгурова -- Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1830
Дочь: Кунгурова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Кунгуров Семен Прокопьевич
Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно