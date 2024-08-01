Кунгурова -- Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Семен Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.09.1830

Дочь: Кунгурова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Кунгуров Семен Прокопьевич

Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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