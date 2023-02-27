Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1859
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1859
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Прокуророва) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна
Жилино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
02.02.1897
Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897
Сын: Прокуроров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Прокуронов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна
Смерть
С 1941 по 1945