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Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1859

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1859

Отец: Прокуроров Алексей Гаврилович

Мать: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Прокуророва) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна

Жилино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Прокуророва Елизавета Александровна

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897

Сын: Прокуроров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Прокуронов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокуророва Елизавета Александровна

Смерть
С 1941 по 1945

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