Елена Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Елисеева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов Большой

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванов меньшой

Отец ребёнка: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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