Елена Елисеева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1770
Сын: Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)