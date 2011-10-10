Бычков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Юрий

Бычков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

10.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Бычков Алексей

Мать: (Агеева) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савина) Евгения

Рождение ребёнка
28.10.1960

Дочь: Павлова (Бычкова) Елена

Мать ребёнка: (Савина) Евгения

Рождение ребёнка
19.12.1972

Сын: Бычков Николай

Мать ребёнка: (Савина) Евгения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
10.10.2011
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.