Бычков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти10.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Отец: Бычков Алексей
Мать: (Агеева) Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савина) Евгения
Рождение ребёнка
28.10.1960
Дочь: Павлова (Бычкова) Елена
Мать ребёнка: (Савина) Евгения
Рождение ребёнка
19.12.1972
Сын: Бычков Николай
Мать ребёнка: (Савина) Евгения
Смерть
10.10.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно