(Хасянова) Афия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасянова) Афия

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Мать: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаишев Ибрагим

Смерть
Неизвестно
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