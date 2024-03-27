(Хасянова) Афия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы
Мать: Галифя
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаишев Ибрагим
Смерть
Неизвестно