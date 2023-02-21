Решетникова (Фахрисламова) Ирина Димовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Фахрисламова) Ирина Димовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1983

Отец: Фахрисламов Дим Нурисламович

Мать: Фахрисламова Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.04.2006

Сын: Решетников Данила Евгеньевич

Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
29.06.2011

Сын: Решетников Родион Евгеньевич

Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
17.10.2020

Сын: Решетников Мирон Евгеньевич

Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Евгений Григорьевич

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