Решетникова (Фахрисламова) Ирина Димовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1983
Рождение ребёнка
01.04.2006
Сын: Решетников Данила Евгеньевич
Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
29.06.2011
Сын: Решетников Родион Евгеньевич
Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.2020
Сын: Решетников Мирон Евгеньевич
Отец ребёнка: Решетников Евгений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно