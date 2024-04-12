Левчук Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Отец: Левчук Петр
Бракосочетание
15.03.1959
Жена: Левчук Надежда Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левчук Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левчук Владимир Николаевич
Винница, Вінницька область
Смерть
1994