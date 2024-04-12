Левчук Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевчук Николай Петрович

Левчук Николай Петрович

Место рождения

Сестриновка, Вінницька область

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937

Отец: Левчук Петр

Мать: не указана

Сестриновка, Вінницька область
Бракосочетание
15.03.1959

Жена: Левчук Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левчук Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левчук Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Винница, Вінницька область
Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close