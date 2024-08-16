Суркова (Зотова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Зотова) Акулина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1894

Дата смерти

05.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сурков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Сурков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович

Смерть
05.06.1974

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