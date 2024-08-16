Суркова (Зотова) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1894
Дата смерти05.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Отец ребёнка: Сурков Иван Ефимович
Смерть
05.06.1974