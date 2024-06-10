Костюченко (Костюк) Иоанн Архипович
Место рождения
Дата рождения29.08.1851
Дата смерти02.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1851
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Иоанн Костюченко | Пол: мужчина | Рождение: 29 авг 1851 - Димитриевская церковь, Малин, Радомысль, Киев, Украина | Отец: Архипп Ки... Показать все
Смерть
02.09.1852