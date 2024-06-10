Костюченко (Костюк) Иоанн Архипович 29.08.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Иоанн Архипович

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

29.08.1851

Дата смерти

02.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1851

Отец: Костюченко (Костюк) Архип Кириллов

Мать: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева

Малин, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Иоанн Костюченко | Пол: мужчина | Рождение: 29 авг 1851 - Димитриевская церковь, Малин, Радомысль, Киев, Украина | Отец: Архипп Ки... Показать все
Смерть
02.09.1852
Малин, Житомирська область

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