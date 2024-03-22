Соколовский Владислав (Игорь) Владиславович
Место рождения
Дата рождения19.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.03.1943
Южный фронт 1118 стрелковый полк 333 стрелковой дивизии 807 стрелковый полк 304 стрелковой дивизии (I)
ст. инженер-лейтенант Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 336 Номер ящика: 11
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.06.1945
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 81, ящик 17
Военная награда
06.08.1946
Орден Красной Звезды | Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 81, ящик 17
Смерть
Неизвестно