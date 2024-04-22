Бессонов Макар Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Макар Максимович

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

28.?.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.?.2008

Отец: не указан

Мать: не указана

Белгород, город Белгород, Белгородская область
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