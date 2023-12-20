Ракитина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Федор Степанович

Место жительства
1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.07.1880

Сын: Ракитин Николай Федорович

Отец ребёнка: Ракитин Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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