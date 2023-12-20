Ракитина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.07.1880
Сын: Ракитин Николай Федорович
Отец ребёнка: Ракитин Федор Степанович
Смерть
Неизвестно