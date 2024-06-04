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Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев

Место рождения

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Авдотья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Берестов Иван Трифонов

Мать ребёнка: Берестова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: (Берестова) Авдотья Трифанова

Мать ребёнка: Берестова Авдотья Федорова

Смерть
После 1710

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