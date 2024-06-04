Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев
Место рождениядер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Берестова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: (Берестова) Авдотья Трифанова
Мать ребёнка: Берестова Авдотья Федорова
Смерть
После 1710