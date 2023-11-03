Глущенко Петр Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Глущенко Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1932
Сын: Глущенко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
05.05.1945
Дочь: Шамайко Глущенко Раиса Петровна
Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна
Рождение ребёнка
03.05.1951
Дочь: Лаврушкина Глущенко Людмила Петровна
Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна
Смерть
Неизвестно