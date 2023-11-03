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Глущенко Петр Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Глущенко Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Глущенко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Глущенко Виктор Петрович

Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
05.05.1945

Дочь: Шамайко Глущенко Раиса Петровна

Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Лаврушкина Глущенко Людмила Петровна

Мать ребёнка: Глущенко Штефан Александра Ананьевна

Смерть
Неизвестно

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