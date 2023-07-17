Алексеев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1964

Отец: Алексеев Виктор

Мать: Алексеева Раиса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.1990

Дочь: Агеева (Алексеева) Лариса Алексеевна(Сергеевна)

Мать ребёнка: Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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