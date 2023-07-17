Алексеев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1964
Отец: Алексеев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1990
Дочь: Агеева (Алексеева) Лариса Алексеевна(Сергеевна)
Мать ребёнка: Агеева (Кожушкина) Ольга Николаевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно