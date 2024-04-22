Тимофеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбина Ефросинья Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева (Ткачёва) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Житихина (Тимофеева) Агафья

Мать ребёнка: Тимофеева (Ткачёва) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Ткачёва) Агафья

Смерть
Неизвестно

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