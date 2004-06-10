Грачев Александр Николаевич
Место рожденияд.Любимово Кунгурского района Пермской области
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти10.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1953
Сын: Грачев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
18.12.1954
Сын: Грачев Николай Александрович
Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.04.1956
Дочь: Грачева-Драчева Галина Александровна
Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.03.1959
Сын: Грачев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна
Смерть
10.06.2004