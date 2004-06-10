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Грачев Александр Николаевич

Место рождения

д.Любимово Кунгурского района Пермской области

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

10.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: Грачев Николай Иванович

Мать: Грачева-Денисова Васса Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
22.01.1953

Сын: Грачев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
18.12.1954

Сын: Грачев Николай Александрович

Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
26.04.1956

Дочь: Грачева-Драчева Галина Александровна

Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
11.03.1959

Сын: Грачев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Грачева-Спирина Анастасия Матвеевна

Смерть
10.06.2004

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