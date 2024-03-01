Назар Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Павел Иванович
Мать: Ульяна Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Платон Назарович
Мать ребёнка: Парасковья
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акалина Назаровна
Мать ребёнка: Парасковья
Смерть
Неизвестно