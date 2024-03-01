Назар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Павел Иванович

Мать: Ульяна Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Платон Назарович

Мать ребёнка: Парасковья

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акалина Назаровна

Мать ребёнка: Парасковья

Смерть
Неизвестно

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