Самоделкин Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоделкин Геннадий Владимирович

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самоделкин Владимир Иосифович

Мать: Самоделкина Елизавета

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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