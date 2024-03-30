Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тимофей Федотович

Мать: Ирина Ермилова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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