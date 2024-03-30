Иван Тимофеев
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тимофей Федотович
Мать: Ирина Ермилова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно