Смоляков Дмитрий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Александр Дмитревич
Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Владимир Дмитревич
Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна
Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Жуликова (Смолякова) Мария Дмитривна
Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна
Смерть
Неизвестно