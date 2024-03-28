Смоляков Дмитрий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляков Дмитрий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Александр Дмитревич

Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Владимир Дмитревич

Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Москалева (Смолякова) Евгения Дмитреевна

Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна

Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Жуликова (Смолякова) Мария Дмитривна

Мать ребёнка: Смолякова Елена Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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