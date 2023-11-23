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Иоанн Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Леонтьевич (1734 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Веретеи Мологского уезда1 . Жена его Мария Никитична (1736-?)2 , дочь священника Никиты Алексеевича. Дети: Марфа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Никитина

Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ушаков Иван Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1773

Сын: Петр Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Никитина

Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ушаков Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Никитина

Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Смерть
До 1809

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