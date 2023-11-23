Иоанн Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Леонтьевич (1734 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Веретеи Мологского уезда1 . Жена его Мария Никитична (1736-?)2 , дочь священника Никиты Алексеевича. Дети: Марфа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Никитина
Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ушаков Иван Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1773
Сын: Петр Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Никитина
Петр Иоаннович (1773 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии рукоположен во диакона там же. Жена его Евдокия Куз... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Мария Никитина
Ушаков Алексей Иоаннович (1783 — 1841) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Иоанна Леонтьевича. С 1805 года — священник Воскресенской церкви г.Романов-Борисоглебска. Умер 15 феврал... Показать все
Смерть
До 1809