Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1903 ст.
Дата смерти18.04.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1903 ст.
Отец: Дубинин Алексей Николаевич
Мать: Александра Филипповна
Афанасьевская церковь 16.06.1903 Чермы Иван Алексеевич Чермы отец крестьянин Алексей Николаевич мать жена Александра Филипповна Бешкино 2-е крестьянин Михаил Васильевич Чермы крестьянин Анисия Ам... Показать все
Смерть
18.04.1904 ст.
Афанасьевская церковь Черма 18.04.1904 Иван Алексеевич отец крестьянин Алексей Николаевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YGG?i=424&cat=754352