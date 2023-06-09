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Иван Алексеевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.06.1903 ст.

Дата смерти

18.04.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1903 ст.

Отец: Дубинин Алексей Николаевич

Мать: Александра Филипповна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.06.1903 Чермы Иван Алексеевич Чермы отец крестьянин Алексей Николаевич мать жена Александра Филипповна Бешкино 2-е крестьянин Михаил Васильевич Чермы крестьянин Анисия Ам... Показать все
Смерть
18.04.1904 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Черма 18.04.1904 Иван Алексеевич отец крестьянин Алексей Николаевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YGG?i=424&cat=754352

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