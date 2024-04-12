Лобов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лобов Иван Максимович
Мать: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович
Мать ребёнка: Лобова Анастасия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лобов Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Лобова Анастасия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Афанасия Никифоровна
Мать ребёнка: Лобова Анастасия
Смерть
До 1858