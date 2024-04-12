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Лобов Никифор Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лобов Иван Максимович

Мать: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович

Мать ребёнка: Лобова Анастасия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лобов Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Лобова Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афанасия Никифоровна

Мать ребёнка: Лобова Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1858
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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