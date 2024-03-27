Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна

Место рождения

г. Улан-Удэ. Бурятская АССР

Дата рождения

11.05.1907

Дата смерти

11.04.1956

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1907

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Рождение ребёнка
19.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Рождение ребёнка
12.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
11.04.1956

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