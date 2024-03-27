Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна
Место рожденияг. Улан-Удэ. Бурятская АССР
Дата рождения11.05.1907
Дата смерти11.04.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1907
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Рождение ребёнка
19.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Рождение ребёнка
12.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
11.04.1956