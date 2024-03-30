Давлетова Розалия Аликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетова Розалия Аликовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1984

Отец: Галимов Алик Хайдарович

Мать: Галимова Фаузиня Карамовна

Рождение ребёнка
07.12.2009

Дочь: Давлетова Аделина Радиковна

Отец ребёнка: Давлетов Радик расилович

Рождение ребёнка
10.07.2014

Сын: Давлетов Данияр Радикович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.2018

Сын: Давлетов Ильнар Радикович

Отец ребёнка: Давлетов Радик расилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетов Радик расилович

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