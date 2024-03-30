Давлетова Розалия Аликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1984
Рождение ребёнка
07.12.2009
Дочь: Давлетова Аделина Радиковна
Отец ребёнка: Давлетов Радик расилович
Рождение ребёнка
10.07.2014
Сын: Давлетов Данияр Радикович
Рождение ребёнка
06.11.2018
Сын: Давлетов Ильнар Радикович
Отец ребёнка: Давлетов Радик расилович
Бракосочетание
Неизвестно