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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Иванов Софрон (Силуан) Федорович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Иванов Софрон (Силуан) Федорович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно