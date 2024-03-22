Иосиф Виссарионов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Виссарион
Мать: Прасковья Петрова
Бракосочетание
27.09.1825
Жена: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
03.07.1828
Сын: Антоний Иосифов
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
16.01.1831
Дочь: Ксения Иосифова
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
05.08.1834
Дочь: Васса Иосифова
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
07.12.1835
Сын: Фирс Иосифов
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
22.10.1839
Дочь: Болдычева Праскева Иосифова
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
16.04.1842
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
06.08.1844
Сын: Максим Иосифов
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
13.05.1847
Сын: Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
Смерть
Неизвестно