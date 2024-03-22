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Иосиф Виссарионов

Место рождения

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Виссарион

Мать: Прасковья Петрова

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.09.1825

Жена: Анна Прокопиева

Рождение ребёнка
03.07.1828

Сын: Антоний Иосифов

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.01.1831

Дочь: Ксения Иосифова

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1834

Дочь: Васса Иосифова

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1835

Сын: Фирс Иосифов

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.10.1839

Дочь: Болдычева Праскева Иосифова

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1842

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1844

Сын: Максим Иосифов

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.05.1847

Сын: Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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