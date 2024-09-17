Чернов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1952

Дочь: Круглова (Кукушкина) Марина Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Устинья Ивановна

Антоново, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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