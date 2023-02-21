Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Игорь

Отец ребёнка: Валентин

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close