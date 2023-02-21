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Евдокия
Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Игорь
1958 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын:
Игорь
Отец ребёнка:
Валентин
Смерть
2004
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