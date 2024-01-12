Маркин Максим Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркин Максим Филиппов

Маркин Максим Филиппов

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Маркин Филипп Егоров

Мать: Маркина (Змейкина) Акулина Егорова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина (Армейкина) Марья Агапова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Маркин Ефим Максимов

Мать ребёнка: Маркина (Армейкина) Марья Агапова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.

Дочь: Пичугина (Маркина) Параскева Максимова

Мать ребёнка: Маркина (Армейкина) Марья Агапова

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
восприемники Леонтий Агапов Армейкин Екатерина Сидорова Маркина-жена
Смерть
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.