Маркин Максим Филиппов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Маркин Ефим Максимов
Мать ребёнка: Маркина (Армейкина) Марья Агапова
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.
Дочь: Пичугина (Маркина) Параскева Максимова
Мать ребёнка: Маркина (Армейкина) Марья Агапова
восприемники Леонтий Агапов Армейкин Екатерина Сидорова Маркина-жена
Смерть
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР