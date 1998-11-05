Polle Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Polle Jakob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1912

Дата смерти

05.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Fichtinau) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратов (Polle) Olga

Мать ребёнка: (Fichtinau) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Fichtinau) Maria

Рождение ребёнка
1942

Сын: Polle Jakob

Мать ребёнка: ?

Смерть
05.11.1998

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