Polle Jakob
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1912
Дата смерти05.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Fichtinau) Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратов (Polle) Olga
Мать ребёнка: (Fichtinau) Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Fichtinau) Maria
Рождение ребёнка
1942
Сын: Polle Jakob
Мать ребёнка: ?
Смерть
05.11.1998