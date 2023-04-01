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Климова Соломея Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ленотий Харитонов

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Климова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Климова Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Климова Клавдия Леонтьева

Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Климова Антонида Леонтьева

Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов

Смерть
Неизвестно

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