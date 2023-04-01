Климова Соломея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Климова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Климова Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Климова Клавдия Леонтьева
Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Климова Антонида Леонтьева
Отец ребёнка: Климов Ленотий Харитонов
Смерть
Неизвестно