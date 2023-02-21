Кольцова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Новичихина Люда Григорьевна
Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Лукинова Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Новичихин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович
Смерть
1998