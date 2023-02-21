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Кольцова Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кольцов Иван Николаевич

Мать: Кольцова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Новичихина Люда Григорьевна

Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Лукинова Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Новичихин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Новичихин Григорий Семёнович

Смерть
1998
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