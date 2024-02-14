Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Токарев Василий Устинович

Мать: Токарева Палагея

Рождение ребёнка
1843

Сын: Токарев Яков Сидорович

Мать ребёнка: Токарева Неонила

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Токарева Настасья Сидоровна

Мать ребёнка: Токарева Неонила

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Токарева Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Токарева Неонила

Рождение ребёнка
С 1857 по 1858

Сын: Токарев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Токарева Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Неонила

Смерть
Неизвестно
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