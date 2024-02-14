Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Токарев Василий Устинович
Мать: Токарева Палагея
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Токарева Неонила
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Токарева Настасья Сидоровна
Мать ребёнка: Токарева Неонила
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Токарева Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Токарева Неонила
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858
Мать ребёнка: Токарева Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Неонила
Смерть
Неизвестно