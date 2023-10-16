Крупина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агния Савовна
Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров
Рождение ребёнка
26.02.1848
Сын: Ятманов [крупин] Алексей Савин
Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров
Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Савовна
Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ятманов [крупин] Иван Савин
Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупин Савва Федоров
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1875