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Крупина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агния Савовна

Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров

Рождение ребёнка
26.02.1848

Сын: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров

Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Савовна

Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров

Рождение ребёнка
1862

Сын: Ятманов [крупин] Иван Савин

Отец ребёнка: Крупин Савва Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Савва Федоров

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1875
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