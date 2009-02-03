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Журавлев Данила Сергеевич
Журавлев Данила Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Сергей Владимирович
1966 г.р.
Мать
Журавлева (Немтырева) Надежда Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2009
Отец:
Журавлев Сергей Владимирович
Мать:
Журавлева Надежда Владимировна
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