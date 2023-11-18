Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Григорий Ильич
Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Василий Ильич
Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно