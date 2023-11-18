Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Григорий Ильич

Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Василий Ильич

Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Гусев Илья Прокопиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Илья Прокопиевич

Смерть
Неизвестно
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