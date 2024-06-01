Талебин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талебин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талебина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талебин Петр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талебин Илья Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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