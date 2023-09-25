Пицилевичь Станислав
Место рождения
Дата рождения26.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1911
Жена: Пицилевичь Анна Aneļa
Katoļu baznīcā
Рождение ребёнка
12.04.1925
Дочь: (Пицилевичь) Emīlija
Мать ребёнка: Пицилевичь Анна Aneļa
Рождение ребёнка
28.03.1929
Дочь: (Пицилевичь) Veronika
Мать ребёнка: Пицилевичь Анна Aneļa