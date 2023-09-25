Пицилевичь Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицилевичь Станислав

Место рождения

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

26.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885

Отец: Пицилевичь Антон

Мать: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1911

Жена: Пицилевичь Анна Aneļa

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Katoļu baznīcā
Рождение ребёнка
12.04.1925

Дочь: (Пицилевичь) Emīlija

Мать ребёнка: Пицилевичь Анна Aneļa

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
28.03.1929

Дочь: (Пицилевичь) Veronika

Мать ребёнка: Пицилевичь Анна Aneļa

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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