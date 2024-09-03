Шохирев Нестер Сын Тренки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохирев Нестер Сын Тренки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1596

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1596

Отец: Шехарев Третьяк (Тренка) Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохирев Иванко Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохирев Максимко Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохирев Екимко Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1646

Сын: Шохирев Андрюшко Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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