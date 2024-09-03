Шохирев Нестер Сын Тренки
Место рожденияНе указано
Дата рождения1596
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1596
Отец: Шехарев Третьяк (Тренка) Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шохирев Максимко Нестеров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1646
Сын: Шохирев Андрюшко Нестеров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно