Винидиктов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винидиктов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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