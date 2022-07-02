Винидиктов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности