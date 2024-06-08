Мафтуляк Елисавета Гордеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мафтуляк Елисавета Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Пшеничко (Мафтуляк) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мафтуляк Василий Трофимович

Российская империя, Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романковская волость, с.Романковцы
Смерть
1899

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