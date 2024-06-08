Мафтуляк Елисавета Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1890
Дочь: Пшеничко (Мафтуляк) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мафтуляк Василий Трофимович
Российская империя, Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романковская волость, с.Романковцы
Смерть
1899