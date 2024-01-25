Ровенская (Менеева) Валентина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровенская (Менеева) Валентина Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1939

Отец: Минеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ровенский Владимир Степанович

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ровенский Владимир Степанович

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ровенский Владимир Степанович

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