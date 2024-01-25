Ровенская (Менеева) Валентина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1939
Отец: Минеев Михаил
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ровенский Владимир Степанович
Рождение ребёнка
28.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ровенский Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно